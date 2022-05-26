Sivas'ta kupa heyecanı (Ek görüntü) - Son Dakika
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Sivas'ta kupa heyecanı (Ek görüntü)

26.05.2022 21:08

- Sivas'ta kupa heyecanı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali heyecanı, Sivas'ta da yaşanıyor.

- Sivas'ta kupa heyecanı

SİVAS - İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali heyecanı, Sivas'ta da yaşanıyor. Meydana akın eden binlerce kişi dev ekranlardan mücadeleyi takip ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor ile Sivasspor, Olimpiyat Stadı'nda kupayı kazanmak için mücadele verirken, Sivas'ta da karşılaşmaya büyük ilgi var. Binlerce taraftar, Sivas Tarihi Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı izlerken büyük heyecan yaşanıyor.

Sivas'ta kupa heyecanı (Ek görüntü)
Sivas'ta kupa heyecanı (Ek görüntü)
Sivas'ta kupa heyecanı (Ek görüntü)
Sivas'ta kupa heyecanı (Ek görüntü)
Sivas'ta kupa heyecanı (Ek görüntü)
Sivas'ta kupa heyecanı (Ek görüntü)
Sivas'ta kupa heyecanı (Ek görüntü)
Sivas'ta kupa heyecanı (Ek görüntü)
Sivas'ta kupa heyecanı (Ek görüntü)
Sivas'ta kupa heyecanı (Ek görüntü)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta kupa heyecanı (Ek görüntü) - Son Dakika
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