Sivasspor, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Sivasspor, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

15.04.2022 11:26
Sivasspor, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 10 galibiyet, 11 beraberlik, 11 yenilgiyle 41 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Sivasspor, 48 puanla 8. sırada bulunan Atakaş Hatayspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ve Olarenwaju Kayode, hasta olan Jorge Felix ile kart cezalısı Uğur Çiftçi karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

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