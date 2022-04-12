Sivassporlu Pedro Henrique, Internacional'e transfer oldu - Son Dakika
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Sivassporlu Pedro Henrique, Internacional'e transfer oldu

12.04.2022 18:18
Sivassporlu Pedro Henrique, Internacional'e transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor forması giyen Pedro Henrique, ülkesi Brezilya'nın Internacional kulübüne transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor forması giyen Pedro Henrique, ülkesi Brezilya'nın Internacional kulübüne transfer oldu.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'nun başında Demir Grup Sivasspor'un Yukatel Kayserispor'dan transfer ettiği Pedro Henrique, Brezilya'da yaşayan kızının ciddi sağlık sorunları nedeniyle ülkesine dönmek istedi. İsteğini kulübe ileten Pedro Henrique'nin transferine onay verildi. Pedro Henrique bonservis konusunda anlaşma sağlanarak yaşadığı şehrin takımı Internacional'e transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'nun başında Yukatel Kayserispor'dan transfer ettiğimiz ve sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta formasında uzak kalacak olan Pedro Henrique, Brezilya'da yaşayan kızının ciddi sağlık sorunları nedeniyle ülkesine dönerek, ailesinin yanında olmak istediğini yönetim kurulumuza iletmesinden sonra kendisiyle yapılan görüşmelerde, yaşadığı şehrin takımı Internacional'ın kendisini istediğini ve bu kulübe transfer olarak kızının yanında olmak istediğini ısrarla yenilemiştir. Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme neticesinde; her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verilip, Internacional ile bonservis ücreti konusunda anlaşarak Pedro Henrique'nin satışını istemeyerek de olsa onaylamıştır. Kısa zaman içinde kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan ve camiamıza büyük uyum sağlayan Pedro Henrique'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Sivassporlu Pedro Henrique, Internacional'e transfer oldu
Sivassporlu Pedro Henrique, Internacional'e transfer oldu
Sivassporlu Pedro Henrique, Internacional'e transfer oldu
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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