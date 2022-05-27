Sivasspor'da taraftarların kupa sevinci sürüyor - Son Dakika
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Sivasspor'da taraftarların kupa sevinci sürüyor

27.05.2022 22:44

- Sivasspor'da taraftarların kupa sevinci sürüyor Kutlamalara kangal köpeği damgası! Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan DG Sivasspor'da taraftarlar, cadde ve sokaklarda kutlamaları sürdürüyor.

- Sivasspor'da taraftarların kupa sevinci sürüyor

Kutlamalara kangal köpeği damgası!

SİVAS - Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan DG Sivasspor'da taraftarlar, cadde ve sokaklarda kutlamaları sürdürüyor. Kutlamaya boynunda atkı ile getirilen kangal köpeği damgasını vurdu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupayı kazanan Sivasspor, kente adeta bayram havası yaşatıyor. Binlerce taraftar, kutlama coşkusunu şehre bir kez daha yaşattı. Cadde ve sokaklarda araçlardan inen kalabalık taraftar topluluğu meşaleler yakarak takımlarının lehinde tezahüratlar yaptı. Yoldan geçen araçları sallayan taraftarlar, gönüllerince eğlendi.

İstasyon Caddesi'nde yürüyerek Sivasspor bayrakları sallayan taraftar, kupanın kente gelmesini büyük bir heyecanla bekliyor.

Kangal köpeğine yoğun ilgi

Kutlamalara boynunda Sivasspor atkısı ile getirilen kangal köpeği ayrı bir renk kattı. Bir taraftar kangal köpeğini boynuna atkı takarak kutlamalara getirdi. Köpeğe yoğun ilgi gösteren taraftarlar, o onları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Sivasspor'da taraftarların kupa sevinci sürüyor
Sivasspor'da taraftarların kupa sevinci sürüyor
Sivasspor'da taraftarların kupa sevinci sürüyor
Sivasspor'da taraftarların kupa sevinci sürüyor
Sivasspor'da taraftarların kupa sevinci sürüyor
Sivasspor'da taraftarların kupa sevinci sürüyor

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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