Sivasspor final maçına hazır - Son Dakika
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Sivasspor final maçına hazır

25.05.2022 18:57

- Sivasspor final maçına hazır Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul'da Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

- Sivasspor final maçına hazır

SİVAS - Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul'da Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor ile Kayserispor yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Sivasspor final maçına hazır
Sivasspor final maçına hazır
Sivasspor final maçına hazır
Sivasspor final maçına hazır
Sivasspor final maçına hazır
Sivasspor final maçına hazır
Sivasspor final maçına hazır

YORUMLAR
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Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru (2) Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru (2)
Kaynak: İHA

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