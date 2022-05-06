Sivasspor taraftarından biletlere yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor taraftarından biletlere yoğun ilgi

06.05.2022 18:15

- Sivasspor taraftarından biletlere yoğun ilgi DG Sivasspor'un Alanyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi Sivas Belediyesi'nin tüm biletleri alarak taraftara ücretsiz dağıtması, kırmızı-beyazlı formaya gönül verenler taraftarlardan tam not aldı.

- Sivasspor taraftarından biletlere yoğun ilgi

SİVAS - DG Sivasspor'un Alanyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi Sivas Belediyesi'nin tüm biletleri alarak taraftara ücretsiz dağıtması, kırmızı-beyazlı formaya gönül verenler taraftarlardan tam not aldı.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında 11 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının tüm biletleri satın alan ve taraftara ücretsiz dağıtan Sivas Belediyesi, taraftarın beğenisini topladı. Sabah saatlerinde passolig satış noktasına giderek ücretsiz bilet alan taraflar, Sivasspor'un daima yanında yer alan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti. Biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlar; "Sivas'ımıza her zaman destek vermek lazım. Stadyumu dolduracağız, takımımızı destekliyoruz. Bedava bilet, herkesi stadyuma bekliyoruz. Biletleri ücretsiz yaptığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Artık Sivas'a bir kupa gelmesi lazım. İnşallah finale çıkıp kazanan biz olacağız" ifadelerini kullandılar.

Sivasspor taraftarından biletlere yoğun ilgi
Sivasspor taraftarından biletlere yoğun ilgi
Sivasspor taraftarından biletlere yoğun ilgi
Sivasspor taraftarından biletlere yoğun ilgi
Sivasspor taraftarından biletlere yoğun ilgi

YORUMLAR
500
Sivas Belediyesinden Sivasspor'a taraftarlarına bilet desteği Sivas Belediyesinden Sivasspor'a taraftarlarına bilet desteği Beyoğlu'nda sokak müzisyenlerine yoğun ilgi Beyoğlu'nda sokak müzisyenlerine yoğun ilgi

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor taraftarından biletlere yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
20:41 İstanbul'da korkunç kaza! Ters yöne girip 1'i bebek 3 kişilik aileyi öldürdü
20:38 CHP'li Kaboğlu Gezi tutuklularını ziyaret etti: Yerleri burası değil!
20:20 İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı açıkladı: 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüşünde son aşamaya gelindi
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
20:17 Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
19:47 Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı!
19:41 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 20:48:00. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor taraftarından biletlere yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement