Sivasspor'u taşıyan uçak su tankıyla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor'u taşıyan uçak su tankıyla karşılandı

27.05.2022 20:37

Türkiye Kupası'nı kazanan DG Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, bazı futbolcular ve taraftarlar İstanbul'dan kalkan uçakla Sivas'a geldi.

Türkiye Kupası'nı kazanan DG Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, bazı futbolcular ve taraftarlar İstanbul'dan kalkan uçakla Sivas'a geldi. Kafile, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda su takıyla karşılandı.

Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Kayserispor'u 3-2 yenip kupayı müzesine götüren Sivasspor'da kutlamalar sürüyor.

Bu kapsamda teknik direktör Rıza Çalımbay, bazı futbolcular ve taraftarlar İstanbul'dan kalkan uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. İniş yapan uçak su tankıyla karşılanırken Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcular ve taraftarlar uçak içerisinde alkış tuttu ve tezahürat etti.

(Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan - İHA)

Sivasspor'u taşıyan uçak su tankıyla karşılandı
Sivasspor'u taşıyan uçak su tankıyla karşılandı
Sivasspor'u taşıyan uçak su tankıyla karşılandı
Sivasspor'u taşıyan uçak su tankıyla karşılandı
YORUMLAR
500
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: 'Ukrayna'yı tanklar ve uçaklarla desteklemek tamamen meşru' İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: 'Ukrayna'yı tanklar ve uçaklarla desteklemek tamamen meşru' Dinlenme tesisinde karşılan Kayserispor ve Sivasspor taraftarları birbirine girdi: 8 yaralı Dinlenme tesisinde karşılan Kayserispor ve Sivasspor taraftarları birbirine girdi: 8 yaralı
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'u taşıyan uçak su tankıyla karşılandı - Son Dakika


Son Dakika
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 20:53:20. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor'u taşıyan uçak su tankıyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement