Sivasspor'un genç oyuncusu Özkan Yiğiter'den Ziraat Türkiye Kupası açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor'un genç oyuncusu Özkan Yiğiter'den Ziraat Türkiye Kupası açıklaması Açıklaması

18.04.2022 14:57
Sivasspor'un genç oyuncusu Özkan Yiğiter'den Ziraat Türkiye Kupası açıklaması Açıklaması

Demir Grup Sivasspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Özkan Yiğiter, Aytemiz Alanyaspor ile 20 Nisan Çarşamba günü deplasmanda oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını kazanarak rövanş için avantaj sağlamak istediklerini belirtti.

Demir Grup Sivasspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Özkan Yiğiter, Aytemiz Alanyaspor ile 20 Nisan Çarşamba günü deplasmanda oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını kazanarak rövanş için avantaj sağlamak istediklerini belirtti.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin genç futbolcusu Özkan Yiğiter, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları yarı final ilk maçını kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Alanyaspor ile oynayacağımız ilk maçtan avantajlı skor alıp, rövanş maçında da iyi oynayarak kupada finale çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinden de bahseden Özkan Yiğiter, "İlk olarak Demir Grup Sivasspor'un sürekli oynayan oyuncusu olmayı hedefliyorum. Zaman zaman forma şansı da buluyorum. En iyi şekilde çalışarak şans geldiğinde bunu değerlendirmeye çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Altyapılardaki genç oyunculara çok çalışmalarını tavsiye eden ve Süper Lig'de son haftalara yaklaşıldığına değinen Özkan, "Kupada hedeflerimiz var, ligde de iyi gidiyoruz ve bu yüzden çok iyi çalışıyoruz. Sezona Avrupa maçları nedeniyle erken başladık, ardından toparlandık. Ligi iyi bir şekilde bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gençlerle ikili diyaloğunun iyi olduğunu ve genç oyunculara önem verdiğini sözlerine ekledi.

Sivasspor'un genç oyuncusu Özkan Yiğiter'den Ziraat Türkiye Kupası açıklaması Açıklaması
Sivasspor'un genç oyuncusu Özkan Yiğiter'den Ziraat Türkiye Kupası açıklaması Açıklaması

YORUMLAR
500
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor'un genç oyuncusu Özkan Yiğiter'den Ziraat Türkiye Kupası açıklaması Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
15:15 HDP'li Semra Güzel her yerde aranıyordu! Paylaşılan fotoğrafta Norveç'te olduğu ortaya çıktı
15:03 Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma! Bu kan grubundakiler koronayı daha şiddetli geçiriyor
15:02 Çorlu belediyesinde grev krizi! Sendika ile anlaşma sağlanamazsa işçiler grev yapacak
14:59 Galatasaray'da bir devir bitiyor! Avrupa'dan teklif alan Marcao ve Kerem'le yollar ayrılıyor
14:59 MİT'ten Suriye'de operasyon! DEAŞ üyesi 2 kişi yakalanıp Türkiye'ye getirildi
14:58 Zelenski hiç böyle görülmedi! Yayınladığı video büyük tartışma yaratınca kısa sürede silindi
14:53 Türkiye'nin demir adamı 73 yaşındaki Ali Bıdı, 24 saatte 2 birincilik aldı
14:44 İYİ Partili Yılmaz gençlerin beyin göçünü gözleri dolarak anlattı: Bu çocuklar ne yapsın?
14:38 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kılıç ile Efe arasındaki düelloyu kim kazanacak?
14:35 Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Doğan ölüyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 15:27:30. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor'un genç oyuncusu Özkan Yiğiter'den Ziraat Türkiye Kupası açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement