Slovenya'da Masa Tenisi Başarıları

Slovenya'da düzenlenen ITTF Dünya Para Challenger Turnuvası'nda milli para masa tenisi sporcuları Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş ikilisi altın, Ali Öztürk-İrem Oluk çifti gümüş madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Lasko kentindeki Dvorana Tri Lilije Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda klas XD7 finalinde Alman Bruechle/Mikolaschek çiftini 3-2 yenen Abdullah Öztürk/Nergiz Altıntaş ikilisi altın madalyanın sahibi oldu.

Karma çiftlerde klas XD10 mücadele eden Ali Öztürk/İrem Oluk ikilisi ise finalde Brezilyalı Freire/De Oliveira çiftine yenilerek gümüş madalyada kaldı.