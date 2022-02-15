UEFA, Socios.com'u fan token partneri seçti

UEFA, taraftar etkileşim ve ödüllendirme uygulaması Socios.com'u resmi fan token partneri olarak seçtiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Socios.com, hayata geçirdiği fan token partnerliği ile blockchain alanında UEFA ile iş birliği gerçekleştiren ilk şirket oldu.

UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein yaptığı açıklamada heyecan duyduğunu belirterek, "Socios.com gibi bir pazar liderinin UEFA'nın ilk fan token partneri olması bizi heyecanlandırıyor. İçlerinde büyüyen kripto varlık ve blockchain temelli taraftar etkileşimi pazarı da olmak üzere her zaman inovatif iş birlikleri için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Socios.com CEO'su Alexandre Dreyfus ise "Çığır açan bu iş birliği, UEFA ve Socios.com'un taraftar deneyimini geliştirmek için inovasyon ve teknolojiyi kucaklamaya yönelik ortak bağlılığının bir sonucu. Bu yeni birliktelik sayesinde, dünyanın her yerinden yüz milyonlarca taraftar, yalnızca bir izleyiciden fazlası olma ve fan tokenlar aracılığıyla gezegenin en büyük kulüp futbolu turnuvalarında aktif bir rol üstlenme fırsatına erişecek." diye konuştu.

Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk ise UEFA ile yapılan iş birliği sayesinde fan token sahiplerinin çeşitli şekillerde ödüllendirileceğini kaydederek şunları söyledi:

"Bugüne kadar, içlerinde en üst seviye futbol kulüpleri, Formula 1 takımları, UFC ve NBA, NHL, NFL ve MLS'ten birçok takım da olmak üzere 120'den fazla büyük spor organizasyonu ile fan token iş birlikleri gerçekleştirdik. Bu iş birliklerine Avrupa futbolunun en üst yönetsel kurumu UEFA'nın da dahil olması, bütün Türk futbolseverler gibi beni de heyecanlandırdı. Türk futbolseverler de UEFA sezon açılış etkinliklerine VIP seyahatler, UEFA Genel Merkezi'ni ziyaret, UEFA efsaneleriyle sanal tanışma deneyimleri, maç biletleri, lisanslı ürünler gibi birçok deneyim ve unutulmaz ödüllerin sahibi olabilecek. Bu hem markamız hem de Türk futbolseverler adına güzel bir haber."