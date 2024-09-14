Sökespor’dan Yeni Projeler ve Hedefler - Son Dakika
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Spor

Sökespor’dan Yeni Projeler ve Hedefler

Sökespor’dan Yeni Projeler ve Hedefler

Kulüp Başkanı Gökhan Atalay, Sökespor'un gelir projeleri ve sosyal sorumluluk planlarını açıkladı.

14.09.2024 16:26
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Söke spor yönetimini kısa bir süre önce devraldıklarını buna rağmen büyük adımlar attıklarını belirten Kulüp Başkanı Gökhan Atalay; "Bu kısa sürede takım oluşturmak, ana sponsor gibi temel konulara yoğunlaştık" dedi.

Sökespor Kulüp Başkanı Gökhan Atalay beraberinde kulp yöneticileri ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yaptıkları hazırlık çalışmalarını anlatan Sökespor Kulüp Başkanı Gökhan Atalay toplantıda, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Sökespor Kulübü'ne sürekli gelire sağlayabilecek projeler hedeflediklerini, bunu dosya haline getirdiklerini belirten Gökhan Atalay; ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüşmeler ve onların destekleriyle bu projelerin hayata geçirebileceğine inandıklarını ifade etti.

Sökespor Kulüp Başkanı Gökhan Atalay; Sports Cafe, Sökespor Store mağazası, Sökespor Tarihi Pasaj, Sosyete Pazarı, Sökespor Oteli, Telve Söke, Elektrikli Araç Şarj istasyonları gibi gelir getirici projelerinin yanında devlet okullarına spor malzemesi desteği, dezavantajlı gruplar spor okulları, Sökespor Kütüphanesi gibi sosyal sorumluluk projelerinin de olduğunu söyledi.

Gökhan Atalay, bugün Sökespor'un önünde en büyük sorunlardan birinin stadın inşaat halinde olmasından kaynaklı olarak antrenman yapacak yerinin dahi olmaması olduğunu söyledi. Bugün kullandıkları Sökespor Tesislerinin de sorunlu bir yer olduğunu ve önümüzdeki günlerde bu konuyu da masaya yatıracaklarını ifade etti.

Hiçbir kurum ve kuruluşla sorunlarının olmadığının altını çizen Sökespor Kulüp Başkanı Gökhan Atalay; "Biz Sökespor olarak herkesle oturup, konuşup proje üretebiliriz. Sökespor'u seven, gönül veren yanımızda olur. Biz desteği sadece maddi değil, manevi olarak da bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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