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Somaspor'da Basatemür'den takıma alkış - Son Dakika

Somaspor'da Basatemür'den takıma alkış

07.12.2021 11:02
Somaspor'da Basatemür'den takıma alkış

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor'la deplasmanda 2 kez geriye düşmesine rağmen 13 gole ulaşan takımın en skorer ismi Yasin Abdioğlu'nun golleriyle rakibiyle 2-2 berabere kalan Somaspor'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, oyuncularını kutladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor'la deplasmanda 2 kez geriye düşmesine rağmen 13 gole ulaşan takımın en skorer ismi Yasin Abdioğlu'nun golleriyle rakibiyle 2-2 berabere kalan Somaspor'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, oyuncularını kutladı.

Hiçbir maçta mücadeleyi bırakmadıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Takımımız 2.5 yıldır sporun ruhuna uygun olarak futbol oynuyor. Birçok maçtan sonra gerek hakemler gerek temsilciler tarafından maç sonlarında hep tebrik edildik. Bu da takımız için gurur verici. Hem başarılı hem de centilmen bir takımız. Soma'yı her platformda en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz" dedi.


Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Somaspor'da Basatemür'den takıma alkış - Son Dakika Spor


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