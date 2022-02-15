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Somaspor'da Basatemür hakeme tepkili - Son Dakika

Somaspor'da Basatemür hakeme tepkili

15.02.2022 12:25
Somaspor'da Basatemür hakeme tepkili

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste ikinci yenilgisini evinde lider Sakaryaspor önünde alarak 41 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde kalan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün hakemlere tepkisi sürüyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste ikinci yenilgisini evinde lider Sakaryaspor önünde alarak 41 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde kalan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün hakemlere tepkisi sürüyor.

Basatemür, "2-3 yıla yakındır Soma'dayım, ilk defa kötü niyetli bir hakem vardı sahada. İlk defa hakemle ilgili konuşuyorum. Sakaryaspor'un geçen haftaki verilmeyen penaltılarını bahane ederek çok büyük bir yaygara kopardılar. Gelen hakem nasıl yapacağını biliyordu ve öyle de yaptı. Maçı telafi ettiler. Olan bize oldu. Çok net bir penaltımız verilmedi. Rakibe verilmesi gereken kartlar es geçildi. Ancak biz pes etmeden önümüze bakacağız. Kayıpları telafi edeceğiz" dedi.


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Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Somaspor'da Basatemür hakeme tepkili - Son Dakika Spor


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