Somaspor'da beraberlik üzdü - Son Dakika
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Somaspor'da beraberlik üzdü

15.09.2022 11:46
Somaspor'da beraberlik üzdü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, 1 puanın oynanan oyuna göre kendilerini mutlu etmediğini belirtti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, 1 puanın oynanan oyuna göre kendilerini mutlu etmediğini belirtti. Zorlu bir rakiple önemli bir müsabaka oynadıklarını anlatan Basatemür, "Puanla dönmek elbette ki önemli. Ancak oynadığımız oyun, yaptığımız mücadele ve yakaladığımız fazla sayıda gol pozisyonunu düşününce bu sonuç bizi çok da mutlu etmedi" dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Ligde oynadığımız oyun ile olduğumuz yer doğru orantılı değil. İnşallah en kısa zamanda hak ettiğimiz yerlere ve hak ettiğimiz puanlara ulaşırız. Her şartta takımımızın yanında olan, mesaj gönderen ve kalben destekleyen tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu. Oynadığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alan 17'nci sıradaki siyah-beyazlılar pazar günü Esenler Erokspor'u konuk edecek.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor'da beraberlik üzdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Somaspor'da beraberlik üzdü - Son Dakika
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