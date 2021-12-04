Somaspor'de hedef 3 puan
04.12.2021 11:28
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Silahtaroğlu Vanspor'u 2-0 yenerek kötü gidişatına son veren Somaspor yarın Etimesgut Belediyespor deplasmanında terleyecek.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Silahtaroğlu Vanspor'u 2-0 yenerek kötü gidişatına son veren Somaspor yarın Etimesgut Belediyespor deplasmanında terleyecek. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Ömer Tolga Güldibi görev yapacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanetti Basatemür, galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirterek, "Bizim hedefimiz üst sıralar. Bizim adımıza her maç çok önemli. Ankara deplasmanında kazanıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.
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