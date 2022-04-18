Somasporlu Özcan'dan büyük centilmenlik - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'a 2-1 yenilerek Play-Off şansını yitiren Somaspor'da forvet oyuncusu Özcan Aydın, büyük bir centilmenlik örneği sergiledi.

Özcan, Somaspor'un 2-1 mağlup olduğu maçın 79'uncu dakikasında oyun 2-1 devam ederken Etimesgut Belediyespor ceza sahası içerisinde rakibine faul yaptı. Pozisyonu tam sezinleyemeyen maçın orta hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ancak Özcan, fair-play örneği sergileyerek hakem Faruk Gültekin'e faulu kendisinin yaptığını söyledi. Bunun üzerine Somaspor lehine verilen penaltı kararı iptal oldu. Etimesgut Belediyesporlu futbolcular ise meslektaşlarına teşekkür etti. Pozisyonun ardından başka gol bulamayan Somaspor, maçı kaybederek Play-Off yarışında havlu attı.