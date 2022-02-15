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Son Dakika | Beyza Karaçam IFK Kristianstad'a transfer oldu - Son Dakika

Son Dakika | Beyza Karaçam IFK Kristianstad'a transfer oldu

15.02.2022 11:00
Son Dakika | Beyza Karaçam IFK Kristianstad'a transfer oldu

Gelen son dakika haberine göre Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Beyza Karaçam, Avrupa'nın önde gelen hentbol kulübü IFK Kristianstad'a transfer oldu.

Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Beyza Karaçam, Avrupa'nın önde gelen hentbol kulübü IFK Kristianstad'a transfer oldu.

Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Beyza Karaçam, Avrupa'nın önde gelen hentbol kulübü IFK Kristianstad'a transfer oldu. Yenimahalle'de 2 yıldır top koşturan milli sporcu Beyza Karaçam, önümüzdeki sezondan itibaren İsveç'te ter dökecek. Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Beyza ile yollarımız ayrıldığı için elbette üzgünüz ancak bir yandan da oyuncumuz adına mutlu olduk. Beyza'nın transfer olduğu takım hentbolda çıtası çok yüksek bir takım. Yani oyuncumuzun önü açık, geleceği parlak. Genç bir takımımız var. Ligde kazanıyoruz, kaybediyoruz. Kendimize çıkarımlar yapıyor, bunun üzerinden antrenmanlarımıza ağırlık veriyoruz. Ancak bizim için altyapı çok önemli. Altyapıdan yetiştirdiğimiz ve yetiştireceğimiz oyuncular takımımızın geleceği için asıl hedefimizdir" denildi. - ANKARA

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Yenimahalle Belediyesi, Hentbol, Karaçam, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Beyza Karaçam IFK Kristianstad'a transfer oldu - Son Dakika Spor


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