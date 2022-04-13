Son dakika... Chelsea kazandı, yarı final biletini Real Madrid aldı - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Real Madrid, deplasmanda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Chelsea'ye sahasında uzatma bölümleri sonucunda 3-2 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Real Madrid, sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. İlk maçı kendi sahasında 3-1 kaybeden Chelsea, 15'inci dakikada Mason Mount'un attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 2'nci yarıya da iyi başlayan İngiliz ekibi, 51'inci dakikada Antonio Rudiger'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. 62'nci dakikada Chelsea'nin Marcos Alonso'nun ayağından bulduğu gol, elle oynama olduğu gerekçesiyle VAR kontrolünün ardından iptal edildi. 75'inci dakikada Chelsea, Timo Werner'in golüyle skoru 3-0 yaptı. Real Madrid, 80'inci dakikada Rodrygo'nun golüyle farkı 2'ye indirdi: 1-3. Karşılaşmanın normal süresi Chelsea'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erince uzatma bölümüne geçildi. Real Madrid, 96'ncı dakikada Karim Benzema'nın golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Karşılaşmanın uzatma bölümünde başka gol olmayınca İspanyol ekibi, sahadan 3-2 mağlup ayrılmasına rağmen adını yarı finale yazdıran ekip oldu.Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi, Manchester City-Atletico Madrid eşleşmesinin galibi olacak. Bu eşleşmede ilk maçı Manchester City, kendi sahasında 1-0 kazanmıştı.