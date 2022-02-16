Menemenspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan NasaDoge Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Ekibimi kutluyorum, çocuklar çok iyi mücadele ettiler." dedi.

Mutlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, son 5 dakikasına önde girdikleri müsabakadan haklı verilen bir penaltıdan yedikleri golle 1 puanla yetindiklerini söyledi.

MKE Ankaragücü'nün lig lideri olduğunu ve deplasmanda en fazla puan toplayan takım konumunda bulunduğunu hatırlatan Mutlu, şöyle konuştu:

"Biz yenecektik ama yenemedik ve berabere kaldık. Ekibimi kutluyorum, çocuklar çok iyi mücadele ettiler. Son düdüğe kadar ellerinden gelen gayretin hepsini gösterdiler. Hedefimiz artık pazartesi günü oynayacağımız Eyüpspor maçı. İnşallah o maçı kazanarak yolumuza devem edip alt sıralardan kurtulmak istiyoruz."

Mustafa Dalcı: "Artık bu maç geçti."

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise kazanmaları gereken müsabakada özellikle ilk yarıda istedikleri oyunu sergileyemediklerini kaydetti.

Yaptıkları değişikliklerin ardından ikinci devreye daha baskılı başladıklarını bildiren Dalcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pozisyonlar da yakaladık ancak bunları değerlendiremeyince her şeye rağmen 1 puan da önemli tabii. Ancak burada kaybettiğimiz 2 puan var. Artık bu maç geçti, Bursaspor maçına hazırlanmamız lazım. Hedefe giderken böyle yol kazaları olabiliyor. 2 haftadır puan kayıpları yaşıyoruz. Bunları düzeltmemiz gerekecek."