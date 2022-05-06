Afyonkarahisar'da 10 branşta 5 bin sporcu yarışacak - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Unilig finallerinin 8-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. Finallere birçok şehirden 10 branşta 5 bin sporcu katılacak.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Turkcell'in iletişim sponsorluğunu üstlendiği organizasyona 162 üniversiteden 3000'e yakın öğrenci katılacak. 10 branşta 5 bin sporcunun yarışacağı final müsabakaları 8-17 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

Turkcell'in 2021-2022 sezonunda ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) yıl içindeki en büyük organizasyonlarından biri olan Ünilig'de finaller Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

2013 yılından beri düzenlen Ünilig'de bu yıl 10 spor branşında şampiyonlar belli olacak. Badminton ve ragbi mücadeleleriyle başlayacak Ünilig Finalleri'nde, basketbol, voleybol, hentbol, judo, masa tenisi, flag futbol, korumalı futbol ve futbol dallarında finaller yapılacak.