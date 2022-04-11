Son Dakika | Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen Adasokağı için kutlama yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen Adasokağı için kutlama yapıldı

11.04.2022 19:28
Son Dakika | Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen Adasokağı için kutlama yapıldı

Son dakika haberleri... Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen Beta Transformatör Adasokağı için Adana'da kutlama gerçekleştirildi.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen Beta Transformatör Adasokağı için Adana'da kutlama gerçekleştirildi.

Hentbolda Kadınlar 1. Lig Final Grubu maçları sonunda gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek 3 takım arasına giren Beta Transformatör Adasokağı'nın oyuncuları için kentteki bir restoranda kutlama yapıldı.

Burada konuşan kulüp başkanı Alper Tunga Kalsın, şunları söyledi:

"Süper Lig'e yükseldik. Aslında sadece sezonun hazırlığı neticesinde elde edilmiş bir başarı olarak görülebilir ama herkes biliyor ki bu, 8 yıllık bir hedef. Bu hedef 8 yıl önce konulmuş. İlk küçük takımımız 2014 yılında çalışmalara başladığında makro düzeyde hedefimiz 2022 yılında Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun dünya şampiyonasına gitmek ve aynı yıl Süper Lig'de oynamaya hak kazanmaktı. Çok şükür ki nasip oldu, emekler zayi olmadı. Başantrenörümüz Nesimi Dağdoğan'ı, sporcularımızı ve bütün destekçilerimizi kutluyorum."???????

Son Dakika | Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen Adasokağı için kutlama yapıldı

YORUMLAR
500
Adasokağı Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'de Adasokağı Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'de Altay Teknik Direktörü Kaloğlu: Pes etmeyeceğiz, sonuna kadar savaşacağız Altay Teknik Direktörü Kaloğlu: Pes etmeyeceğiz, sonuna kadar savaşacağız

Spor Toto Süper Lig, Transformatör, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika | Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen Adasokağı için kutlama yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:34 Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu göndermesi yapıldı, izleyenler gülmekten kırıldı!
19:21 Brezilya'da teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı!
18:53 Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı!
18:43 Kahreden olay! AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti
18:34 Doğan Alemdar, Rennes'e yıllar sonra ilki yaşattı
18:25 Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldıran saldırgana 22 bin TL ceza
18:14 Putin'le Rusya'da görüşen Avusturya Başbakanı Nehammer: Dostane değildi
17:59 Rıdvan Dilmen açıkladı: Çok zor durum
17:52 Tarkan, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi! "Geçcek" şarkısı büyük yankı uyandırmıştı
17:46 Tabut dansı videosu NFT'ye dönüştürülüp 1 milyon dolara satıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 19:48:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen Adasokağı için kutlama yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement