Son dakika: Konyaspor, Amilton'u transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva'yı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yönetim kurulu üyesi Osman Öztürk ile yeni transfer Amilton katıldı.

Amilton, 1,5 yıllık sözleşmeyle yeşil-beyazlılarda 93 numaralı formayı terletecek.

Öte yandan, Konyaspor Akademisi'nde yetişen genç kaleciler Mehmet Erdoğan ve Deniz Ertaş ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı.