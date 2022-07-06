Son dakika haber | Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yiğit Baran Sarıkaya'yı transfer etti - Son Dakika
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Son dakika haber | Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yiğit Baran Sarıkaya'yı transfer etti

06.07.2022 16:15
Son dakika haber | Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yiğit Baran Sarıkaya'yı transfer etti

Son dakika haber... ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor'dan Yiğit Baran Sarıkaya ile anlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor'dan Yiğit Baran Sarıkaya ile anlaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamaya göre, uzun forvet ve pivot pozisyonunda oynayan 23 yaşındaki Yiğit Baran ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel kariyerine altyapısında yetiştiği TED Ankara Kolejliler ile başlayan Yiğit Baran, son 2 sezonda OGM Ormanspor forması giydi.

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Son dakika haberi: Büyükşehir'in milyonluk yatırımları devam ediyor Son dakika haberi: Büyükşehir'in milyonluk yatırımları devam ediyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber | Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yiğit Baran Sarıkaya'yı transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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