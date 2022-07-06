Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamaya göre, uzun forvet ve pivot pozisyonunda oynayan 23 yaşındaki Yiğit Baran ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haber | Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yiğit Baran Sarıkaya'yı transfer etti - Son Dakika

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