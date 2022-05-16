Son dakika spor: Galatasaray 2 maç sonra kazandı - Son Dakika
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Son dakika spor: Galatasaray 2 maç sonra kazandı

16.05.2022 22:01
Son dakika spor: Galatasaray 2 maç sonra kazandı

Son dakika haberleri: Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla Spor Toto Süper Lig'de 2 maç sonra galip geldi.

Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla Spor Toto Süper Lig'de 2 maç sonra galip geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 2 maç sonra kazandı. Ligde son olarak Altay'ı mağlup eden Cimbom, daha sonra oynadığı Sivasspor'a 3-2 yenilirken, Medipol Başakşehir ile de 0-0 berabere kalmıştı.

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Galatasaray 2 maç sonra kazandı - Son Dakika


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