Son dakika spor: Galatasaray 2 maç sonra kazandı - Son Dakika

Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla Spor Toto Süper Lig'de 2 maç sonra galip geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 2 maç sonra kazandı. Ligde son olarak Altay'ı mağlup eden Cimbom, daha sonra oynadığı Sivasspor'a 3-2 yenilirken, Medipol Başakşehir ile de 0-0 berabere kalmıştı.

Aslan, böylece Süper Lig'de 2 maç sonra 3 puan aldı. - İSTANBUL