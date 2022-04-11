Son dakikalarında gerginleşen maç, soyunma odası girişine de taşındı - Son Dakika
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Son dakikalarında gerginleşen maç, soyunma odası girişine de taşındı

11.04.2022 13:59

- Son dakikalarında gerginleşen maç, soyunma odası girişine de taşındı Bilecik derbisinde son dakikalarda yükselen gerilim, maç sonunda fazlasıyla artarken, 2 takım oyuncularını yöneticileri sakinleştirdi.

- Son dakikalarında gerginleşen maç, soyunma odası girişine de taşındı

BİLECİK - Bilecik derbisinde son dakikalarda yükselen gerilim, maç sonunda fazlasıyla artarken, 2 takım oyuncularını yöneticileri sakinleştirdi.

Söğüt İlçe Stadına Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubu 3'üncü hafta müsabakasında kentin iki takımı Bilecikspor ile 1299 Bilecikspor Kulübü karşı karşıya geldi. Maçın 80'inci dakikasında Bileciksporlu Ali Çukadar oyundan çıkarken biraz ağır hareket edince 1299 Bilecikspor Kulübü oyuncusu Can Aydın rakibini sırtından iterek çıkarmaya çalıştı. Bu esnada ortalık bir anda gerilince bu gerilime 2 takım oyuncuları ortak oldu. Yaklaşık 3 dakika süren olaylar sonrası maçın orta hakemi Ali Kılıç olaylara karışan oyunculara sarı kart gösterdi. Bu olaylar sonrası maç sona ererken, Bilecikspor müsabakayı 4-1 kazandı.

Soyunma odasının önü yine karıştı

Bileciksporlu oyuncular maç sonunda taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşarken, ardından soyunma odasına yöneldiler. Burada da iki takım ve bazı yöneticiler arasında gerginlik yine tırmanırken, polis araya girerek olayları önlemeye çalıştı. İki takımın yöneticileri araya girerken, olaylar bir süre sonra yatıştırıldı. Bilecikspor ve 1299 Bilecikspor Kulübü başkanları birbirilerini tebrik ederken, yaşanan olaylardan sonra polis geniş çaplı önlem aldı.

Son dakikalarında gerginleşen maç, soyunma odası girişine de taşındı
Son dakikalarında gerginleşen maç, soyunma odası girişine de taşındı
Son dakikalarında gerginleşen maç, soyunma odası girişine de taşındı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakikalarında gerginleşen maç, soyunma odası girişine de taşındı - Son Dakika


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