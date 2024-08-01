Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris'te çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris'te çeyrek finale yükseldi

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kilo son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. 2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar boks 69 kiloda altın madalyanın sahibi olan Busenaz, Türk boks tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu olmuştu.

01.08.2024 15:32  Güncelleme: 15:46
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda adını son 8 boksör arasına yazdırmayı başardı.

BUSENAZ ÇEYREK FİNALDE

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu yapıldı. Son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Son olimpiyat şampiyonuydu! Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris'te çeyrek finale yükseldi

SON OLİMPİYAT ŞAMPİYONU

Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar boks 69 kiloda altın madalyanın sahibi olmuştu. Tokyo 2020'de kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türk boks tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu olmuştu.

Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris\'te çeyrek finale yükseldi

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Son Dakika Spor Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris'te çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris'te çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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