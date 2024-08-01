Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris\'te çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda adını son 8 boksör arasına yazdırmayı başardı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu yapıldı. Son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar boks 69 kiloda altın madalyanın sahibi olmuştu. Tokyo 2020'de kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türk boks tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu olmuştu.
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