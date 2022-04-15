Spezia'yı 3-1 yenen Inter, liderliğe yükseldi - Son Dakika

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Spezia'yı deplasmanda 3-1 yenen Inter, liderliğe yükseldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını 31. dakikada Marcelo Brozovic'in attığı golle 1-0 önde kapatan Inter, 73. dakikada Lautaro Martinez ve 90+3. dakikada Alexis Sanchez'in golleriyle galibiyete uzandı.
Ev sahibi takımın tek golünü 88. dakikada Giulio Maggiore kaydetti.
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 75. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.
Kaynak: AA
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