Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ilk galibiyet peşinde

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Rusya ekibi UNICS Kazan ile evinde karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonuna ise kötü bir başlangıç yaptı ve ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamladı.

Sezonun ilk maçında Real Madrid'e 82-69 yenilen lacivert-beyazlı ekip, ardından CSKA Moskova'ya 100-96, LDLC ASVEL'e 75-73 ve AX Armani Exchange Milan'a 75-71 mağlup oldu.

18 takımlı ligde 17. sırada bulunan Anadolu Efes, rakibi karşısında bu sezonki ilk galibiyetine ulaşmaya çalışacak.

UNICS Kazan ise 4 maçta bir galibiyet ve 3 yenilgiyle 15. sırada bulunuyor.