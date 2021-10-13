Çarşambaspor: 0-0

STAT: Kızılcabölük SemtHAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Vural Gül (xx), Tolga Dede (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xx) - Adem (xx), Yunus Emre (xx), Ali (xx), Mustafa Altun (x) (Dk. 72 Can x), Mehmet Kaan (x) (Dk. 72 Emre x), Alpay (xx), Anıl (xx), Mehmet Akif (xx), Kıvanç (x) (Dk.

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