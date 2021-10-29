Frutti Extra Bursaspor, Anthony Brown'u kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyuncu Anthony Brown ile anlaşma sağladı.
Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, ABD'li Anthony Brown ile anlaşma sağladı. LA Lakers tarafından 2. tur 4. sıradan draft edilen Brown, geçen sezon Boulogne-Levallois forması ile Eurocup'ta 13.7 sayı 4.7 rb ve 2.3 asistlik ortalama yakaladı ve Eurocup'ın en iyi 2. beşine seçildi." - BURSA
Kaynak: İHA
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