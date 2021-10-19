Korkuteli'nde 10 Bin Pota Projesi Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın basketbolu yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı '10 Bin Pota Projesi' kapsamında, Korkuteli ilçe merkezi mahalle okullarına basketbol potaları monte edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın basketbolu yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı '10 Bin Pota Projesi' kapsamında, Korkuteli ilçe merkezi mahalle okullarına basketbol potaları monte edildi. Proje kapsamında Korkuteli'ne bağlı İmecik Erkunt Traktör ortaokuluna, Meslek Yüksek Okuluna, Hasan Özdemirci Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine, Zeynep Mustafa Kemer Ortaokuluna, Gümüşlü İlkokuluna basketbol sahası oluşturulup, pota montajı yapıldı. Korkuteli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Tunç, "Bakanlığımızın 10 Bin Pota Projesi" kapsamında ilçemizde belirlenen noktalara Basketbol Potası yerleşimi gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençliğin her daim yanında" dedi. - ANTALYA

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