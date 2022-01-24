Spor Smart 2 kanalı 1 yaşında

D-Smart'ın spor kanallarının en genç üyesi Spor Smart 2 kanalı 1. yaşını kutluyor.

LaLiga başta olmak üzere, Almanya Kupası, İspanya Basketbol Ligi Liga Endesa, Asya Şampiyonlar Ligi, AFC Cup, 2022 Dünya Kupası Elemeleri, WTA Tenis Şampiyonları gibi önemli organizasyonları sizlerle buluşturan D-Smart 82. Kanal (Spor Smart 2) kuruluşunun 1. yılını kutluyor. 25 Ocak 2021'de spor içeriklerini izleyicilerle buluşturmak için kurulan kanalda Süper Lig ve Avrupa Liglerinin konuşulduğu özel programlar da yer alıyor. Canlı maç sonuçlarının ve maç haberlerinin sürekli ekranda olduğu ve maç istatistiklerini izleyicilerine sunan Spor Smart 2, 2022 yılında yeni sürprizlerle spor severlere hizmet etmeye devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL