TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Somaspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Somaspor'u 3-0 mağlup etti.

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