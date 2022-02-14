Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25. haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)
20.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bitci Timsah Park)
16 Şubat Çarşamba:
14.30 Ankara Keçiörengücü- Balıkesirspor (Aktepe)
17.00 İstanbulspor- Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Nasadoge Menemenspor- MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)
20.00 Altaş Denizlispor- Altınordu (Denizli Atatürk)
17 Şubat Perşembe:
14.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
14.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Adanaspor (Ümraniye Belediyesi İlçe)
17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Eyüpspor (Kazım Karabekir)
Kaynak: AA
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