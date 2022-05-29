Spor Toto 1. Lig Play-Off: Bandırmaspor: 3 - Eyüpspor: 0 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig Play-Off: Bandırmaspor: 3 - Eyüpspor: 0

29.05.2022 17:50
Spor Toto 1. Lig Play-Off: Bandırmaspor: 3 - Eyüpspor: 0

Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final rövanş karşılaşmasında Bandırmaspor, Eyüpspor'u konuk etti.

Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final rövanş karşılaşmasında Bandırmaspor, Eyüpspor'u konuk etti. İlk maçı 1-0 kaybeden ev sahibi ekip, rakibini 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Maçtan Dakikalar:

4. dakikada Bandırmaspor, penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Keny topu ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada Bandırmaspor'un kullandığı köşe atışında defanstan topla buluşan Alpay'ın şutunda top filelerle buluştu. 2-0

58. dakikada ceza sahası içinde boş durumda topla buluşan Landel meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Suat Arslanboğa xxxx, Erdinç Sezertam xx, Samet Çiçek xx, Direnç Tonusoğulları x

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Lokman Gör xx, Alpay Koldaş xx (Cüneyt Köz dk. 88 ?), Kerim Avcı xx (Akabuze dk. 85 ?), Paully Kenyy xx, Okan Alkan xx, Mehmet Özcan xx, Landel xx, Caner Cavlan xx, Milutin Osmajic xx (Beykan Şimşek dk. 46 xx), Levent Ayçiçek xx (Süleyman Luş dk. 67 x)

Yedekler: Hüseyin Koç, Erdem Çakaltarla, Berke Görgün, Abdullah Balıkçı, Hüseyin Eşkol, Jacob Adeede

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Yalçın Kılınç xx, Teddy Mezague xx, Dibba xx, Oğulcan Çağlayan xx Sekidika dk. 46 xx), Timur Temeltaş xx (Bekir Yılmaz dk. 58 x), Geouveia xx, Taşkın İlter xx (Umut Bulut dk. 66 x), Bülent Uzun xx (Enes Keskin dk. 84 ?), Ahmet Ildız xx (Mete Kaan Demis dk. 84 ?), Cenk Ahmet Akkılıç xx

Yedekler: Emrullah Şalk, Mikail Okyar, Enes Ersoy Öztürk, Kemal Tokak, Enes Keskin

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Keny (dk. 4 pen. ve 58), Alpay (dk. 45) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Umut Bulut, Taşkın İlter (Eyüpspor), Keny, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek, Kerim Avcı (Bandırmaspor)

(Serhat Barış/İHA)

Spor Toto 1. Lig Play-Off: Bandırmaspor: 3 - Eyüpspor: 0
Spor Toto 1. Lig Play-Off: Bandırmaspor: 3 - Eyüpspor: 0
Spor Toto 1. Lig Play-Off: Bandırmaspor: 3 - Eyüpspor: 0
Spor Toto 1. Lig Play-Off: Bandırmaspor: 3 - Eyüpspor: 0
Spor Toto 1. Lig Play-Off: Bandırmaspor: 3 - Eyüpspor: 0
Spor Toto 1. Lig Play-Off: Bandırmaspor: 3 - Eyüpspor: 0
Spor Toto 1. Lig Play-Off: Bandırmaspor: 3 - Eyüpspor: 0

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Spor Toto 1. Lig play-off: Bandırmaspor: 1 Eyüpspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto 1. Lig play-off: Bandırmaspor: 1 Eyüpspor: 0 (Maç devam ediyor)
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig Play-Off: Bandırmaspor: 3 - Eyüpspor: 0 - Son Dakika
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