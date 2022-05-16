Spor Toto Süper Lig'de son hafta programı açıklandı - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de son hafta programı açıklandı

16.05.2022 18:07
Spor Toto Süper Lig'de son hafta programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu 38. ve son hafta programı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu 38. ve son hafta programı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 38. haftasında oynanacak müsabakaların programı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklanan program şu şekilde:

20 Mayıs Cuma

20.00 Antalyaspor - Galatasaray

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor

21 Mayıs Cumartesi

16.00 Altay - Kasımpaşa

16.00 Sivasspor - Kayserispor

19.00 Beşiktaş - Konyaspor

19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

22 Mayıs Pazar

16.00 Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor

16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor

19.00 Hatayspor - GZT Giresunspor

19.00 Adana Demirspor - Göztepe - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de son hafta programı açıklandı - Son Dakika
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