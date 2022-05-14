Sporcuları havuzdan çıkartıp tüm takımı diskalifiye ettiler - Son Dakika
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Sporcuları havuzdan çıkartıp tüm takımı diskalifiye ettiler

14.05.2022 14:30

- Sporcuları havuzdan çıkartıp tüm takımı diskalifiye ettiler Genç sporcular neye uğradıklarını şaşırdı, ortalık karıştı Gebze'de yapılan Hokey Türkiye Şampiyonu ve milli takım seçmelerinde yarışmacı bir kulübün 6 takımının birden diskalifiye edilmesi, aileler tarafından büyük tepki aldı.

- Sporcuları havuzdan çıkartıp tüm takımı diskalifiye ettiler

Genç sporcular neye uğradıklarını şaşırdı, ortalık karıştı

KOCAELİ - Gebze'de yapılan Hokey Türkiye Şampiyonu ve milli takım seçmelerinde yarışmacı bir kulübün 6 takımının birden diskalifiye edilmesi, aileler tarafından büyük tepki aldı.

Türkiye Hokey Şampiyonası ve milli takım seçmelerinin yapıldığı Gebze Kapalı Yüzme Havuzu'nda, Kocaeli Deniz Yıldızları takımının yarıştığı esnada turnuva komitesi, takım sporcularına havuzdan çıkmalarını ve salonu terk etmelerini söyleyerek, takımlarının diskalifiye olduğunu belirtti. Genç sporcular adeta neye uğradıklarını anlamayarak ailelerinin yanına gitti.

Bu duruma tepki gösteren aileler, federasyon yetkililerine ulaşmak isteseler de ulaşamadılar. Aileler spor salonunun önünde toplanıp tepki göstermeye başlayınca bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uyarılarına rağmen dağılmayan ailelere bir süre sonra federasyon tarafından tebliğ ulaştırıldı. Tebliğde, "Takımlarınızdaki bir sporcunun transfer işlem hatasından dolayı bütün alt takımlarınız oyunlardan ve tüm faaliyetlerden ihraç edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kocaeli Deniz Yıldızları Takım Kaptanı Fatih Çakar, "Daha öncede bu yeni seçilen federasyon yönetimi bizim takımımıza aynı tarzda cezalar verdiler. 12-15 Mayıs tarihinde Hokey Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri yapılmaktadır. Deniz Yıldızları olarak toplamda 6 takım ile katıldık ikinci gün oyunlarını tamamladığımızda akşam 17.30'da federasyon tarafından bize bir evrak tebliğ edildi ve bu tebliğde bir alt takımımızda olan sporculardan birinin transferi ile ilgili bir problem olduğunu ve bu yüzden de Kocaeli Deniz Yıldızları takımlarının faaliyetlerini durdurma kararı alındı. Mesai bitim saati olması sebebiyle itiraz edemedik hem de genç sporcuların ailelerini buraya toplamaya sebep oldu bu durum. Bizi çok üzen ve mağdur eden bir durum oldu. Bu haksızlık karşısında sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu durumu yeni seçilen federasyon yönetiminde birkaç defa daha yaşadık. 9 Mayıs tarihinde yapılacak olan turnuva için 6 Mayıs'ta verdiğimiz esameden 3 sporcumuzu kabul etmediler, bu turnuvada daha oyunlara başlamadan bir sporcumuza 10 maç ceza verildi" diye konuştu.

Sporcuların aileleri adına konuşan bir sporcunun babası Ersin Tezcan ise, "12-15 Mayıs hokey turnuvasına çocuklarımız çok iyi hazırlandılar. Geçtiğimiz perşembe günü turnuva başladı. Çocuklarımızın oyunları sebebini bilmediğimiz nedenden dolayı komite tarafından durduruldu. Bundan hiç kimse bir şey anlamadı, biz bütün ailelerle birlikte olayı anlamaya çalıştığımız esnada bütün takımımızın oyunlardan ihraç edildiğini öğrendik. Sebebini bilmediğimiz bu olayda ciddi şekilde mağduruz. Hiç bir federasyon yetkilisine ulaşamıyoruz ve yardım alamıyoruz. Hiç kimse bize bu konuda açıklama yapmıyor. Çocuklarımız çok üzgün ve hayal kırıklığı yaşıyor ve bunca emekler boşuna gitti. Federasyon başkanının burada olmamasına bir anlam veremiyoruz. Burada kimse yok, kimseye bir şey soramıyoruz. Acilen yetkililerin bir açıklama yapmasını ve bu durumun düzeltilmesini daha sonrada oyunların kaldığı yerden devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sporcuları havuzdan çıkartıp tüm takımı diskalifiye ettiler
Sporcuları havuzdan çıkartıp tüm takımı diskalifiye ettiler
Sporcuları havuzdan çıkartıp tüm takımı diskalifiye ettiler
Sporcuları havuzdan çıkartıp tüm takımı diskalifiye ettiler
Sporcuları havuzdan çıkartıp tüm takımı diskalifiye ettiler

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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