Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

15.08.2022 22:46
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Kemal YılmazFenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln Henrique, King, ValenciaKasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Hasan Emre, Petretta, Aytaç...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln Henrique, King, Valencia

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Hasan Emre, Petretta, Aytaç Kara, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Bahoken, Celina

Goller: Dk. 8 King, Dk. 34 Valencia, Dk. 45+3 Emre Mor (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 21 Hadergjonaj, Dk. 42 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 42 Ferdi (Fenerbahçe),

Kırmızı kart: Dk. 16 Hasan Emre (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında yapılan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi, çizgiye inerek ortaladı. Penaltı noktası önünde King'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

8. dakikada konuk takım Fenerbahçe'nin golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Ferdi, topa koşu yapan King'in önüne attı. Ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan ve kaleciyi çalımlayan King'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

16. dakikada Ferdi'nin uzun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Valencia, çalımla geçtiği defans oyuncusu Hasan Emre tarafından düşürüldü. Hakem faul çalarak oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

18. dakikada Zajc'ın ceza sahası sağ tarafına doğru aşırtma pas olarak kullandığı serbest vuruşta Gustavo Henrique topu kafasıyla ceza sahasına indirdi. Kale sahası çizgisi üzerinde King'in sektirdiği top, müsait durumdaki Valencia'nın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

30. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Ferdi'nin sol taraftan ara pasında savunma arkasında topla buluşan King, topu sağ tarafta bekleyen Valencia'nın önüne attı. Driplingle kalenin sol köşesine kadar inen Valencia'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

34. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Lincoln Henrique'nin sağ çizgiden ceza sahası içine ortaladığı topa iyi yükselen Valencia'nın sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

41. dakikada köşe vuruşu organizasyonunda Lincoln Henrique topu ceza sahası önünde bekleyen Emre Mor'la buluşturdu. Çalımlarla topu önüne alıp vuruş açısı yakalayan Emre Mor'un şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

44. dakikada Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hajradinovic'in vuruşunda top sağ kale direğinin yanından auta çıktı.

45+3. dakikada Osayi-Samuel'in pasıyla sağ çizgide topla buluşan Valencia'nın ortasına, ceza sahası içinde bekleyen Emre Mor dokundu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 0-3

Müsabakada ilk yarı konuk ekip Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:39 Fenerbahçeli taraftara Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu
22:14 Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı
22:13 Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı
21:32 Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti!
21:10 Yazılı Kanyon'da kaybolan 4 kişiden biri boğularak yaşamını yitirdi, 3'ünü kurtarma çalışmaları başladı
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
20:53 Arabanın içinde unutulan 3 yaşındaki bebek havasızlıktan hayatını kaybetti
20:42 İstanbul'da denge bozuldu! Maç adeta golle başladı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vatandaşın merakla beklediği açıklama: Konutları yapmaya başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 23:03:37. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement