Stresten uzaklaşmaya çalışırken başladığı sporda dünya ikinciliğine uzandı - Son Dakika
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Stresten uzaklaşmaya çalışırken başladığı sporda dünya ikinciliğine uzandı

14.04.2022 10:59
Stresten uzaklaşmaya çalışırken başladığı sporda dünya ikinciliğine uzandı

Yaklaşık 5 yıl önce stresten uzaklaşmak için başladığı wushu ve muaythai branşlarında aralarında dünya ikinciliği de bulunan 30 madalya elde eden 21 yaşındaki milli sporcu Yaren Kan, yeni başarılar için ter döküyor.

Yaklaşık 5 yıl önce stresten uzaklaşmak için başladığı wushu ve muaythai branşlarında aralarında dünya ikinciliği de bulunan 30 madalya elde eden 21 yaşındaki milli sporcu Yaren Kan, yeni başarılar için ter döküyor.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde antrenörlük bölümünde okuyan ve evin tek kızı olan Kan, Adana'da 15 yaşında hocasının yeteneğini keşfetmesiyle wushu ve muaythaiye yöneldi.

Başarılı olmak için antrenmanlarını aralıksız sürdüren milli sporcu, kısa sürede bu branşlarda önemli aşama kaydetti.

Üniversite ikinci sınıf öğrencisi Kan, 5 yıllık spor hayatı boyunca muaythai ve wushu branşlarında katıldığı müsabakalarda 24 altın olmak üzere toplam 30 madalya kazandı.

Wushuda 1 Türkiye şampiyonluğu, muaythaide ise 3 Türkiye, 1 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra dünya 2'nciliği bulunan milli sporcu, başarılarıyla dikkati çekiyor.

2021 Aralık'ta Tayland'da düzenlenen Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda 2'nci olan Kan, uluslararası müsabakalarda yeni dereceler almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Milli sporcu Yaren Kan, AA muhabirine, spora Adana'da 15 yaşındayken kısıtlı imkanlarla başladığını söyledi.

Hocasının yeteneğini keşfetmesiyle sporla aktif görev almaya başladığını anlatan Kan, şöyle konuştu:

"Çok asi bir çocukluğum vardı. Kafamı dağıtmam ve stresten uzaklaşmam gerekiyordu. Spora böyle başladım. Halk Eğitim Merkezinde bir salona gittim. Daha sonra hocam bende bir ışık olduğunu ve yetenekli olduğumu söyledi. Beni kendi salonuna davet etti. Orada wushu yapmaya başladım. Muaythai sporunu yaptım ve sonra şampiyonluklar gelmeye başladı. 3 aylık sporcuyken Türkiye Wushu Şampiyonası'na katıldım. Derece yaparak 3'üncü oldum. Daha sonra bir yıl dolmadan gençlerde Türkiye Muaythai Şampiyonası'na katıldım, şampiyon oldum. Daha sonra büyüklerde A klasta Türkiye ve Avrupa'da şampiyon oldum."

Kan, 2021 yılında Tayland'da düzenlenen dünya şampiyonasına katılarak dünya 2'ncisi olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 6 yıldır sporun içerisindeyim. A klasta yaşıtlarıma göre biraz daha küçüğüm. Ama hak kazanarak 2021 yılında Tayland'a gittim, A klasmanda 51 kiloda yarıştım. Ülkemi ve bayrağımı ringde temsil ettim. Uluslararası bir şampiyonada dünya 2'ncisi oldum. Slovakyalı bir sporcu ile final maçını yapmak bana nasip oldu. Final maçını sayıyla verdim ve dünya 2'ncisi oldum." diye konuştu.

Hedeflerine ulaşmak için antrenmanlarını bir spor salonunda sürdürdüğünü dile getiren Kan, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki hedefim ülkemi ve bayrağımı en güzel şekilde temsil edip İstiklal Marşı'mızı birincilik kürsüsünde tüm dünyaya dinletmek, okutmak. Kilis'te bir spor salonunda antrenmanlarıma devam ediyorum. Burada şartlar biraz zor olduğundan muaythai ile ilgilenen bir hoca olmadığı için kendi idmanlarıma bireysel devam ediyorum. Diyet yapıyorum, okula gidiyorum ve aynı zamanda çalışıyorum."

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Kaynak: AA

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