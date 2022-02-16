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Su topunda milli takımların mesaisi başlıyor - Son Dakika

Su topunda milli takımların mesaisi başlıyor

16.02.2022 18:08
Su topunda milli takımların mesaisi başlıyor

Su topunda, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Erkek Milli Takımı İsrail'de, Kadın Milli Takımı ise Sırbistan'da eleme maçlarına çıkacak.

Su topunda, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Erkek Milli Takımı İsrail'de, Kadın Milli Takımı ise Sırbistan'da eleme maçlarına çıkacak.

Türkiye Sutopu Federasyonundan alınan bilgiye göre milli takımlar 27 Ağustos-10 Eylül'de Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak için mücadele edecek.

Kadın Milli Takımı, Sırbistan'da B Grubu'nda Belçika, Yunanistan, İsviçre ve ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Milli takım ilk maçında yarın Belçika'yla, 18 Şubat'ta Yunanistan'la, 19 Kasım'da İsviçre'yle ve 20 Kasım'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

Erkek Milli Takımı ise İsrail'de D Grubu'nda Ukrayna, Hollanda ve ev sahibi İsrail'le karşılaşacak. Milliler, ilk maçına 19 Kasım'da Ukrayna karşısında çıkacak.

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Avrupa Şampiyonası, Sırbistan, Milli, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Su topunda milli takımların mesaisi başlıyor - Son Dakika Spor


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