Sualtı Görüntüleme Milli Takımı Bali'de 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sualtı Görüntüleme Milli Takımı Bali'de 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sualtı Görüntüleme Milli Takımı Bali\'de 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, Bali'de düzenlenen CMAS Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. 19 ülkeden 80 sporcunun katıldığı şampiyonada video dalı genel klasmanında dünya şampiyonluğu, fotoğraf dalında üçüncülük elde edildi.

Endonezya'da düzenlenen CMAS Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular; 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen CMAS Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nı 2 dünya şampiyonluğu, 1 ikincilik ve 2 üçüncülükle tamamladı.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından gerçekleştirilen organizasyona 19 ülkeden 80 sporcu katıldı.

Türkiye'yi fotoğraf dalında Can Türktan ve dalış eşi Çağatay Arıcan'ın yanı sıra Hakan Başar ve dalış eşi Ersin Tohumat, video dalında ise Erkan Balk ve dalış eşi Efe Akçakayalıoğlu, Sinan Eruçar ve dalış eşi Ömer Çelik temsil etti.

Şampiyonada video dalı yaratıcı kategorisinde Erkan Balk-Efe Akçakayalıoğlu, dünya şampiyonluğuna ulaştı. Video dalı tema kategorisinde Sinan Eruçar-Ömer Çelik gümüş madalya kazandı.

Fotoğraf dalı akıllı cihaz kategorisinde ise Can Türktan-Çağatay Arıcan bronz madalyanın sahibi oldu.

Mille takım, video dalı genel klasmanında da dünya şampiyonluğunu elde ederken fotoğraf dalı genel klasmanında dünya üçüncülüğünü kazandı.

Kaynak: AA
Dünya ŞampiyonasıDünyaGümüşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Tokat’ta neler oluyor 1400 kişi hastanelere akın etti Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Aldatılan kocadan ters köşe Karısına hayatının şokunu yaşattı Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor Yüzde 50’ye varan indirim başladı Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı
14:44
Rus teknoloji devi İHA’larla vuruldu Faaliyetler tamamen durdu
Rus teknoloji devi İHA'larla vuruldu! Faaliyetler tamamen durdu
14:32
Cibuti açıklarında göçmen teknesi battı 109 kişi öldü, 116 kişi kayboldu
Cibuti açıklarında göçmen teknesi battı! 109 kişi öldü, 116 kişi kayboldu
14:08
Bankalar kesenin ağzını açtı Emekliye 35 bin TL
Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 35 bin TL
12:28
Manisa’da katliam gibi kaza Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
Manisa’da katliam gibi kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
12:15
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11:58
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 15:04:07. #7.12#
SON DAKİKA: Sualtı Görüntüleme Milli Takımı Bali'de 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei