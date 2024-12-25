Suat Hekimoğlu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı - Son Dakika
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Suat Hekimoğlu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı

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Suat Hekimoğlu, Türkiye Boks Federasyonu'nun yeni başkanı olarak seçildi.

25.12.2024 18:03
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- Türkiye Boks Federasyonunun yeni başkanı Suat Hekimoğlu oldu

ANKARA - Türkiye Boks Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulunda başkanlığa Suat Hekimoğlu seçildi.

Ankara'da bir otelde yapılan genel kurulda başkan adayları Eyüp Gözgeç, Suat Hekimoğlu, Selçuk Aydın, Hasan Kartal hazır bulundu. Daha sonra başkan adaylarından Hasan Kartal, adaylıktan Eyüp Gözgeç'i desteklemek için çekildiğini duyurdu.

Yönetim kurulu faaliyet ve denetim açısından ibra edilirken, seçime 298 delegeden 294'ü katıldı. Seçimde 7 oy geçersiz sayıldı. Yapılan oylama sonucunda Suat Hekimoğlu 119 oy alarak federasyonun yeni başkanı seçildi. 2011 yılından bu yana görevde olan Eyüp Gözgeç 92 oy aldı ve 13 yıllık başkanlık dönemi sona erdi. Diğer aday Selçuk Aydın ise 76 oy aldı.

Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına seçilen Suat Hekimoğlu'nun yönetiminde Talat Mehmet Tanfer, Özgür Güzey, Mehmet Turhal, Yiğit Göğüş, Abdulvahap Aslan Küçükemre, Muharrem Lazoğlu, Mert Yiğit, İbrahim Anlı, Ercüment Arslan ve Gökhan Kazaz yer aldı.

Suat Hekimoğlu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eyüp Gözgeç, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suat Hekimoğlu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı - Son Dakika

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