Aldığı başarılı sonuç ile milli takıma seçilen Yörük, 2023 yılında yapılacak olan Turkish Open Uluslararası Tekvando Turnuvasına da katılmaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas 'ta düzenlenen Nadir Özsoy Türkiye Tekvando Şampiyonasında 61 kiloda mücadele eden Yörük, şampiyonayı beşincilik elde etti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen takım ve sporcular Denizli'de ter döktü

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Tekirdağlı sporcu Türkiye Milli Tekvando Takımına seçildi - Son Dakika

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