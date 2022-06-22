Tekirdağlı sporcu Türkiye Milli Tekvando Takımına seçildi - Son Dakika
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Tekirdağlı sporcu Türkiye Milli Tekvando Takımına seçildi

22.06.2022 09:44
Tekirdağlı sporcu Türkiye Milli Tekvando Takımına seçildi

Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Tunahan Yörük milli takıma seçildi.

Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Tunahan Yörük milli takıma seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta düzenlenen Nadir Özsoy Türkiye Tekvando Şampiyonasında 61 kiloda mücadele eden Yörük, şampiyonayı beşincilik elde etti.

Aldığı başarılı sonuç ile milli takıma seçilen Yörük, 2023 yılında yapılacak olan Turkish Open Uluslararası Tekvando Turnuvasına da katılmaya hak kazandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tekirdağlı sporcu Türkiye Milli Tekvando Takımına seçildi - Son Dakika

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