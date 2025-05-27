Sümela Ultra Trail Başlıyor

Trabzon'da Sümela Ultra Trail, 31 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara, AA muhabirine, Maçka ilçesi Altındere Vadisi Milli Parkı'nda bu yıl üçüncü kez organize edilecek Sümela Ultra Trail'in 12, 22 ve 61 kilometrelik parkurlardan oluşacağını söyledi.

Özgür Kara, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenecek organizasyonun Trabzon'un kültürel mirasını tanıtırken, Karadeniz'in zengin tarihini sporla harmanlayarak bölgeye yeni bir bakış açısı getirdiğini belirtti.

Tüm sporcuları Trabzon'a davet eden Kara, "Karadeniz'in kalbinde, tarih ve doğanın kucaklaştığı noktada, Sümela Manastırı'nın eşsiz manzarası eşliğinde unutulmaz bir koşu deneyimi yaşayacaklar. Sisler arasında yükselen kayalıklar, yeşilin bin bir tonuyla kaplı ormanlar ve nefes kesen patikalarıyla Sümela Ultra Trail, yalnızca bir yarış değil, bir doğa ve ruhsal yolculuk." dedi.

Özgür Kara, organizasyonun Sümela Manastırı'nı da içinde barındıran Altındere Vadisi'nde düzenlenen ilk ultra maraton olma özelliğini taşıdığına dikkati çekerek, "Eşsiz yarış, doğa ile iç içe bir parkurda koşuculara hem fiziksel hem de zihinsel bir dayanıklılık sınavı sunarken, aynı zamanda tarihi ve kültürel mirasın eşsiz manzaraları eşliğinde düzenleniyor." diye konuştu.

Altındere Vadisi'nin biyolojik çeşitliliğinin, Karadeniz'in eşsiz ekosistemini gözler önüne serdiğini ifade eden Kara, "Tarihi Sümela Manastırı'nın manzarası, parkurun görsel ve manevi zenginliğini artırıyor. Orman patikaları, kayalık yollar ve vadinin doğal eğimleri, koşuculara dinamik bir deneyim sunuyor." ifadelerini kullandı.