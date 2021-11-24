Üye Girişi
Sumudica: "Deliler gibi ocak ayındaki transfer sezonunu bekliyorum" - Son Dakika

Sumudica: "Deliler gibi ocak ayındaki transfer sezonunu bekliyorum"

24.11.2021 14:28
Sumudica: "Deliler gibi ocak ayındaki transfer sezonunu bekliyorum"

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Marius Sumudica, kendisinden önce yapılan transfer politikasını eleştirerek, "6-7 oyuncumuzun kalitesi Süper Lig kalitesinde değil. Bunu herkes biliyor.

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Marius Sumudica, kendisinden önce yapılan transfer politikasını eleştirerek, "6-7 oyuncumuzun kalitesi Süper Lig kalitesinde değil. Bunu herkes biliyor. Ben şimdi nasıl değişiklik yapacağım, nasıl oyuncumu rotasyona götüreceğim, dinlendireceğim? Deliler gibi ocak ayındaki transfer sezonunu bekliyorum" dedi.

Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Marius Sumudica, kendisinden önce yapılan transferlerin yanlış olduğunu söyleyerek, ilk yarının bitimini beklediklerini belirtti.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rumen teknik adam, geride kalan Giresunspor mağlubiyeti ile ilgili oyuncularının eksikliğinden dem vurdu. Takımda sakatlıkları bulunan oyuncuların çok olduğunu belirten Sumudica, maçın hakemi Cüneyt Çakır'a da sitem etti. Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri olarak gösterilen Cüneyt Çakır'ın kendilerine karşı hiçbir şekilde adaletli davrandığını düşündüğünü belirten Sumudica, "Bizim taraftan kimse bunun hakkında konuşmadı. Tamam Karim Hafez'in yaptığı penaltıydı ama Miraç'ı yere düşürdüler, bir firikik pozisyonumuz vardı, Adem'e yapılan bir faul vardı. Kimse konuşmadı. Malatyaspor küçük bir takım değil, herkes küçük bir takım gibi görüyor. Anadolu takımı olabiliriz ama kimse Malatya'yı küçük görmesin. Bir Galatasaray maçını haftalarca konuşulabiliyorsa Malatya'yı 10 dakika bile konuşmadan geçebiliyorlar. Ben buna karşıyım. Biz de büyük takımlar gibi her gün buraya geliyoruz, futbolcularımız da her gün onların futbolcusu gibi çalışıyor. Buradaki personel de onlarınki gibi çalışıyor, herkes ekmek parası için buraya geliyor. Burada futbolcularımız ter döküyor, günlerce, haftalarca antrenman yapıyor ama verilen yanlış bir karardan ötürü kaybedince bu üzücü oluyor" diye konuştu.

Futbolda adalet olmasını istediğini ifade eden Sumudica, bu hafta sahalarında oynayacakları Galatasaray maçında her iki tarafın da futbolu ile konuşulmasını istediğini dile getirdi.

Kendisinden önce yapılan transfer çalışmalarına da göndermede bulunan Sumudica, "Ben Adana Demirspor ve Altay maçında tam kadro ile çıktım. Daha sonra birkaç oyuncunun sakatlanması ve milli takıma gitmesiyle galiba gerçeklerle yüzleştim. Bu bizim gizliliğimiz, mahremimiz çok da konuşmak istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Bazı yerlerde Sumudica'nın kalitesi hakkında konuşuluyor. Bu benim kalitem değil, oyuncularımı da kamera önünde kötülemedim halen de kötülemeyeceğim ama bazı gerçekleri de görmemiz lazım. 6-7 oyuncumuzun kalitesi Süper Lig kalitesinde değil. Bunu herkes biliyor. Ben şimdi nasıl değişiklik yapacağım, nasıl oyuncumu rotasyona götüreceğim, dinlendireceğim? Deliler gibi ocak ayındaki transfer sezonunu bekliyorum. Başkanla konuştuk, 5-6 oyuncu transfer edeceğiz. Daha sonra Malatya yukarılara oynayacak" şeklinde konuştu.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile de bunları istişare ettiklerini dile getiren Sumudica, şunları söyledi:

"2. Lig, 3. Lig'deki oyuncuları buraya getirerek Süper Lig'de herhangi bir kalite beklenemez. Tabi ki Malatyaspor da gençleri kullanmak, şans vermek istedi belki ama bence seçimlerinde yanıldılar. Ama bunu düzelteceğiz, hocanın görevi bunları düzeltmektir. Bunları istişare ediyoruz başkanla. Gerçekleri de söylemek lazım, her şeyi saklayamayız sadece gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Bizim Süper Lig'de kalmak için en az 8 oyuncuya ihtiyacımız var. Ben rahatlığı seven bir hoca değilim, buraya da para için gelmedim. Bu kulübü kurtarmak, yardımcı olmak için geldim. Benim 20 yıllık kariyerime bakarsanız hiçbir zaman küme düşmeye oynamadım. Burada yaşananları aldığımız sonuçların da bana yüklenilmesini istemem, bu yüzden bunları açıkladım. Ocak ayından sonra yapacağım transferler ile kötü sonuçlar alırsam o zaman karşıma gelin, her şeyi söyleyin. Ama şu anda ben elimdeki oyuncularla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Giresun maçında 5-6 oyuncum yoktu, daha sonra çalıştığımız organizasyonları sahaya yansıtamadık. Onlar bir penaltı ile maçı kazandılar. Yani elimde malzeme yok ama ben takımıma yemek yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim ki?"

Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam eden antrenmanlarda geçen hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Tetteh takımdan ayrı çalışmalara başlarken, futbolcular bu hafta sahalarında Galatasaray'a karşı galip gelerek kötü gidişata dur demek istiyor. - MALATYA

Sumudica: Deliler gibi ocak ayındaki transfer sezonunu bekliyorum
Sumudica: Deliler gibi ocak ayındaki transfer sezonunu bekliyorum
Sumudica: Deliler gibi ocak ayındaki transfer sezonunu bekliyorum
Sumudica: Deliler gibi ocak ayındaki transfer sezonunu bekliyorum
Sumudica: Deliler gibi ocak ayındaki transfer sezonunu bekliyorum

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sumudica: 'Deliler gibi ocak ayındaki transfer sezonunu bekliyorum' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye saldırdı 14:20 Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye saldırdı Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası 14:12 Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya 13:52 Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış
Sigara isteyen şahsa 12:34 Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz 12:27 Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi
11:39 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek 11:32 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek

Son Dakika Haberleri
14:20 Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye saldırdı
14:12 Üç yaşındaki kız çocuğunun iki yıl önce babası, şimdi de annesi cinayete kurban gitti!
14:12 Fransız Societe Generale'nin Türkiye senaryosu korkuttu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir
14:10 Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi
13:56 Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu
13:55 Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı
13:55 "Saçımı tarayacağım" diye girdiği berbere girmişti! 2 bin 400 liralık tıraş makinesini çaldı
13:52 Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış
13:47 Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı!
13:45 Son Dakika! İlaç tedariğindeki aksamalara ilişkin denetleme yapıldı!
Un fiyatları zamlanınca TMO'dan açıklama geldi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok Un fiyatları zamlanınca TMO'dan açıklama geldi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok         
14:27
Üç yaşındaki kız çocuğunun iki yıl önce babası, şimdi de annesi cinayete kurban gitti! Üç yaşındaki kız çocuğunun iki yıl önce babası, şimdi de annesi cinayete kurban gitti!         
14:13
Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi         
14:10
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi         
12:30
Akıllara durgunluk veren görüntü! Kamyon kasasında 87 kaçak göçmen yakalandı Akıllara durgunluk veren görüntü! Kamyon kasasında 87 kaçak göçmen yakalandı         
12:09
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu         
11:39
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Sony PlayStation'ın başı bu kez fena dertte! Cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçlanıyor Sony PlayStation'ın başı bu kez fena dertte! Cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçlanıyor         
10:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 14:33:24. #1.12#
SON DAKİKA: Sumudica: "Deliler gibi ocak ayındaki transfer sezonunu bekliyorum" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement