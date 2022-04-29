Profesyonel futbol liglerinde 2022-2023 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu - Son Dakika
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Profesyonel futbol liglerinde 2022-2023 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu

29.04.2022 12:18
Profesyonel futbol liglerinde 2022-2023 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023'te sona erecek. 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

TFF 2. Lig, 27-28 Ağustos'ta oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

TFF 3. Lig ise 3-4 Eylül'den itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, TFF Yönetim Kurulu, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Profesyonel futbol liglerinde 2022-2023 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu - Son Dakika


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