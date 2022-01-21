Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23'üncü haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada ligin 23'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:

22 Ocak Cumartesi

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Zorbay Küçük)

23 Ocak Pazar13.30 Kasımpaya - Yukatel Kayserispor (Halil Umut Meler)13.30 Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor (Sarper Barış Saka)16.00 Altay - İttifak Holding Konyaspor (Abdulkadir Bitigen)16.00 GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor (Mert Güzenge)16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK (Yasin Kol)

19.00 Galatasaray - Trabzonspor (Atilla Karaoğlan)