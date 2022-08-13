Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kiraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kiraladı

13.08.2022 16:29
Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kiraladı

Süper Lig'de mücadele eden başkent ekibi MKE Ankaragücü, Olympiacos forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig'de mücadele eden başkent ekibi MKE Ankaragücü, Olympiacos forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Düzenlenen imza törenine MKE Ankaragücü yönetim kurulu üyeleri Birol Tekin, Gülsen Yılmaz ve futbol koordinatörü Emre Yıldız katıldı.

YORUMLAR
500
MKE Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kadrosuna kattı MKE Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kadrosuna kattı Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: DHA

MKE Ankaragücü, Olympiacos, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kiraladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:03 Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai, West Ham United yolunda
15:40 Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu
15:37 Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'tan "Western" temalı parti
15:33 Tansu Çiller hakkında "seçime kısa bir süre kala parti kuruyor" söylentisi
15:14 Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Willian'dan olay karar! Ölüm tehditleri alan yıldız Vitor Pereira'nın takımından ayrıldı
15:09 Benzinin ardından motorine de zam yolda
15:06 Muğla'yı sarsan olay! Fenalaşan üniversite öğrencisi kalp krizi geçirerek öldü
14:49 İngiliz devi, 35 milyon euro değerindeki Hakan Çalhanoğlu'nu ucuza getirmek istiyor
14:45 İnternet başını yaktı! Küçük çocuk kolonyayı üstüne döküp çakmağı yakınca feci şekilde yandı
14:32 Dekoltesi yüzünden tepki alan Gülşen: Başka şeylerden utanalım, siz ne olduğunu biliyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 16:29:44. #1.11#
SON DAKİKA: Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement