Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kiraladı

Süper Lig'de mücadele eden başkent ekibi MKE Ankaragücü , Olympiacos forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Düzenlenen imza törenine MKE Ankaragücü yönetim kurulu üyeleri Birol Tekin, Gülsen Yılmaz ve futbol koordinatörü Emre Yıldız katıldı.

Kaynak: DHA

MKE Ankaragücü, Olympiacos, Spor, Son Dakika

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