Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın - Son Dakika
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Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın

11.08.2022 17:44

Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın Almanya'daki evine giden Türk başkanın Kaan'ın Sassuolo'da problem çıkararak şikayetlerde bulunmasını istediği öne sürüldü. Böylece futbolcuyu biraz daha ucuza alabileceğini düşünen başkanın bu talebi Kaan Ayhan'ın ailesi tarafından reddedildi.

Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı transfer etmek için Süper Lig'de kıyasıya bir rekabet yaşanırken, milli futbolcu ile ilgili ortaya atılan son iddia gündem oldu.

"BİRAZ ORTALIĞI KARIŞTIRSIN"

Tivibu Spor'a yaşananları anlatan gazeteci Gökmen Özcan, "Oyuncunun Almanya'daki evine ailesinin yanına bir başkan gidiyor ve ailesiyle görüşüyor. Maddi şartlar soruluyor. O kulüp başkanı şunu söylüyor; 'Kaan Ayhan, Sassuolo'da biraz problem çıkarsın. Takım içerisinde biraz sıkıntı çıkarsın. Ben bu maçta oynamak istemiyorum, Ben hocayla çalışmaktan rahatsızım deyip yönetime gidip şikayette bulunsun.' Biraz ortalığı karıştırsın isteniyor." ifadelerini kullandı.

"AİLESİ BU TALEBİ DEHŞET VERİCİ BULDU"

Futbolcu cephesinin bu talebi oldukça sert karşıladığını belirten Özcan, "Oyuncunun ailesi böyle bir durumunun kesinlikle mümkün olmayacağını diyor. Oyuncu cephesinden dehşet verici bir şekilde karşılanıyor bu durum" dedi.

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İtalya Serie A, Kaan Ayhan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın - Son Dakika
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