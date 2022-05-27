Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok'un talihsiz sakatlığı - Son Dakika
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Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok'un talihsiz sakatlığı

27.05.2022 16:38
Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok'un talihsiz sakatlığı

Milli takım aday kadrosundan çıkarıldıİstanbul DHA - Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

İstanbul DHA - Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar öncesi sakatlık yaşayan Süper Lig gol kralı Umut Bozok'un aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Spor Toto Süper Lig'in son haftasında kulübüyle çıktığı müsabaka sırasında arka adalesinde sakatlık yaşayan Kasımpaşalı oyuncunun MR tetkiklerini değerlendiren A Milli Takım Sağlık Heyeti, Umut'un tedavisinin UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları sürecinde tamamlanmayacağını tespit etti.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok'un talihsiz sakatlığı - Son Dakika


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